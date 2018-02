Municipal apresenta, em concerto, o Ernani de Verdi O Teatro Municipal de São Paulo apresenta hoje, em versão de concerto, os principais trechos da ópera Ernani, de Giuseppe Verdi. Com regência do maestro José Maria Florêncio, o espetáculo tem a participação do tenor Kaludi Kaludov no papel-título, da soprano Adélia Issa como Elvira, do barítono Lício Bruno como Don Carlo e do baixo Pepes do Valle como Silva. Ernani é a quinta ópera de Verdi, estreada em 1844. Baseada no romance Hernani, de Victor Hugo, e narra a história do líder de um grupo de assaltantes que disputa com o rei da Espanha o amor da jovem Elvira. A ópera contém melodias que estão entre as mais célebres de Verdi e Ernani é um dos primeiros grandes papéis do compositor, que prenuncia de certa forma aquela que seria uma de suas grandes marcas: a caracterização profunda dos personagens. Os quatro solistas serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica Municipal e pelo Coral Lírico Municipal, preparado pelo maestro Mário Zaccaro. Serviço Ernani. Teatro Municipal (1.580 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/n.º, 3222-8698. Hoje, 21 h. R$ 10 a R$ 15