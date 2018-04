Mundo livro Seminário aborda o sistema visual brasileiro moderno Ocorrerá entre os dias 27 de agosto e 31 de outubro o seminário Formação e Desmanche de um Sistema Visual Brasileiro Moderno?, coordenado por Luiz Renato Martins, do Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP. O propósito do evento é investigar as transformações ocorridas nas linguagens visuais do Brasil num horizonte histórico amplo, sem se prender a perspectivas autorais ou a manifestações estilísticas. A programação, ampla e dividida em módulos, ocorrerá, das 19 h às 22h30, em três locais: Anfiteatro do Departamento de Geografia e Auditório Paulo Emílio da Escola de Comunicações e Artes, ambos da USP, na Cidade Universitária; e na Estação Pinacoteca (Largo General Osório, 66). Mais inf. pelo tel. 3091-2349. Não é necessário fazer inscrição prévia para as sessões. USP promove debate sobre a Dialética do Esclarecimento O Centro de Estudos Alemães da Universidade de São Paulo, com apoio do Goethe, convida para o simpósio internacional Dialética do Esclarecimento: 60 Anos, organizado por Jorge de Almeida (USP), Leopoldo Waizbort (USP), Marcio Seligmann-Silva (Unicamp), Marcos Nobre (Unicamp), naterça e quarta, das 9 h às 19h30 no Prédio de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (Av. Prof. Luciano Gualberto, 315, sala 8). A entrada é franca. Poucos livros marcaram tanto o século 20 quanto a Dialética do Esclarecimento. Seus temas desencadearam debates que se prolongam até hoje e são referências. Por isso, vale perguntar se e em que medida ainda é frutífero como ponto de partida para produzir novos diagnósticos do presente, para enfrentar a complexidade do século 21.