Mundo e planeta Data estelar: Vênus e Mercúrio mantêm relacionamentos geométricos com Júpiter e Netuno; a Lua é quarto crescente em Libra. Enquanto isso, aqui na Terra cresce um sentimento apreensivo em nossa humanidade, do tipo que alimenta a ideia do cataclismo final e da proximidade do fim do mundo. O mundo não é o planeta, é a civilização que nós inventamos por aqui e que, de tempos em tempos, precisa atualizar-se para fornecer uma vida sã e inteligente para nossa espécie. Porém, cada transformação da civilização significa, também, enfrentarmos as forças que se opõe a isso, porque pretendem conservar tudo como está. Algumas pessoas fazem isso de boa vontade, porque acham que as coisas estão bem assim, mas até elas começam a ser tomadas por questionamentos e dilemas na atualidade, porque, de fato, estamos próximos do fim do mundo, mas não do fim do planeta. ÁRIES 21-3 a 20-4 Os pensamentos venenosos são mais destrutivos do que os narcóticos, porque seu efeito não passa até que você injete outros pensamentos diferentes em sua mente. Por isso, todo dia é dia de se precaver contra esse veneno. TOURO 21-4 a 20-5 A esta altura não há mais como voltar atrás, as palavras que foram ditas provocaram consequências e será melhor administrar os acontecimentos de acordo com as possibilidades e com a maior boa vontade do mundo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Todos os dias, enquanto você estiver com a mente ocupada com os afazeres, reserve um pouco de seu intelecto para observar o funcionamento de tudo, constatando a ligação que há entre sua vida pessoal e a vida maior. CÂNCER 21-6 a 21-7 O tempo é terrível, porém belo, porque fornece a teia necessária para você colocar nela suas aspirações e fazer delas obras consumadas. O tempo é terrível, mas belo, porque é a matéria com que você tece seu destino. LEÃO 22-7 a 22-8 As meias verdades ocultam meias intenções, um estado de indecisão que acaba se transformando numa decisão não desejada, porque agir pela metade é, em si mesma, uma decisão, ainda que inconsciente. Tudo, no mundo humano, é decidido. VIRGEM 23-8 a 22-9 Vencer na vida não é algo que aconteça individualmente. Toda verdadeira vitória depende de congregação. Quando acontecem situações desagregadoras, há de se considerá-las as únicas inimigas do sucesso que se busca realizar. LIBRA 23-9 a 22-10 Desvalorizar e depreciar não é algo que corresponda a um estado virtuoso da alma. A alma nasce entre o céu e a Terra para elevar o estado do mundo, mas aos poucos se confunde e atrapalha. Porém, sempre se pode voltar ao caminho. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Se o coração murchar, por falta de ideais, o cérebro não será iluminado e nada do que conhecer servirá para absolutamente nada. O fio condutor de todas as verdadeiras realizações depende da luz do coração. Só isso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Cooperar em torno de um plano em comum é a melhor forma de expressar amor entre o céu e a Terra, é assim que a melhor corrente de vida se manifesta no coração humano, distribuindo graça e beleza a tudo e a todos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 É muito fácil melhorar de vida! É só colocar em prática tudo que a intuição informa em alto e bom som, mas que acaba sendo deixado de escanteio por causa do que aparentemente seria mais sensato praticar na vida cotidiana. PEIXES 20-2 a 20-3 Enredar-se em discussões só atrapalharia este momento, no qual sua alma encontra a oportunidade de concluir certos assuntos. Faça disso a prioridade, evite distrair-se com a tentação de participar de qualquer tipo de discussão.