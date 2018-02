Mulheres Possíveis A mulher possível da vez é Cléo Pires. Ela fala a Ingrid Guimarães sobre família, revela detalhes de sua relação com os pais, com o padrasto Orlando Moraes e confessa que gostaria de ter mais contato com os irmãos por parte de pai, Fábio Jr. No ar dia 15, no GNT.