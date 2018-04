Mulher de malandro Um ano após levar uma surra no Festival de Tinku - festa em que as pessoas se esmurram até sangrar em Macha, no deserto boliviano - Danilo Gentili, do CQC, volta ao local com sede de vingança. Com preparação ao estilo Rocky Balboa, ele busca revanche por lá. O resultado da encrenca vai ao ar no próximo CQC, segunda-feira, na Band.