Mulher de Che resgata o lado humano de um mito Evocação - Minha Vida ao Lado do Che Aleida March Record, 238 págs., R$ 39 Evocação, traduzido por André Oliveira Lima, é baseado nas memórias, poemas e em parte na correspondência de Ernesto Che Guevara, revelados por Aleida March, sua companheira durante oito anos. Aleida tinha 24 anos quando conheceu Che. Era novembro de 1958. Teve quatro filhos com ele. O casamento durou até a morte de Che e foi pontuado por longas ausências do guerrilheiro. Em outubro de 1966, deu-se o último encontro de um Che envelhecido com a mulher e os filhos. A visão passional de Aleida consegue criar uma abordagem nitidamente humana de Guevara. Segundo o jornal espanhol El País, Evocação é "um livro que revela o lado desconhecido de um mito revolucionário".