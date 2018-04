Muitos diretores brasileiros declaram sua admiração

Poeta do tédio, Michelangelo Antonioni tinha um estilo próprio de dirigir que influenciou toda uma geração de cineastas, especialmente brasileiros, sobretudo ao adotar a teoria da incomunicabilidade. Quando prestigiou o Festival de Gramado, em 1994, o diretor italiano era admirado em suas aparições, tanto na cidade gaúcha como em São Paulo, onde chegou a assistir a um filme no ''''falecido'''' cine Gazeta. Walter Hugo Khouri, autor de filmes marcados pela indagação existencial, foi um dos principais divulgadores da obra de Antonioni no Brasil e, durante essa visita, deu uma valiosa dica ao mestre italiano: indicou a atriz Irene Jacob, que integrou o elenco de Além das Nuvens. Além de Khouri, Walter Salles, Julio Bressane e André Klotzel são alguns dos cineastas nacionais que nunca esconderam sua admiração por Antonioni. Salles, por exemplo, nunca escondeu que o filme que o levou a fazer cinema foi Profissão: Repórter. ''''Com Antonioni, compreendi que não se escapa da condição de estrangeiro. É por isso que o personagem de Jack Nicholson se deixa assassinar no final de Profissão'''', disse ele, em uma entrevista publicada em 1994. No mesmo texto, Julio Bressane sustentava que Antonioni seguia uma trilha contrária a da maioria dos cineastas por realizar um cinema cujas idéias são transmitidas por meio de imagens e não pelos diálogos ou pelo roteiro. ''''O cinema é uma arte desconhecida dos diretores de cinema'''', afirmou, na entrevista publicada pelo jornal O Globo. ''''Há uma deformação comum entre nós que é a de valorizar o enredo e não a imagem. Para transmitir certas idéias e emoções, o diretor se utiliza da trama. Antonioni não. Ele tem o dom de criar pelas imagens as suas referências. É na construção das imagens que ele revela seu caráter criador. Isso acontecia antes dele com Orson Welles e, depois, com Godard.'''' Bressane conheceu Antonioni em 1992, durante um festival de cinema na cidade italiana de Taormina. Sua admiração é compartilhada com André Klotzel, que também considera fundamental a obra do italiano em sua formação. ''''Sua técnica de decupagem cria um estranhamento marcante'''', comentou.