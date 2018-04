Muito mais do que uma vitrine para espetáculos

Não é apenas uma vitrine de bons espetáculos o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, que começa hoje na cidade e só termina no dia 25. Sem dúvida, em dez dias a mostra reúne algumas das melhores produções nacionais e internacionais já avalizadas por público e crítica. Entre elas estão Rainha (s), um diálogo autoral com Mary Stuart, de Schiller, dirigida por Cibele Forjaz; Inveja dos Anjos, montagem de forte impacto visual da Cia. Armazém; O Caminho para Meca, que já valeria ser visto apenas pela atuação de Cleyde Yáconis; In On It,peça de câmara dirigida por Enrique Diaz que mereceu críticas entusiasmadas no Rio; e Sapecado, da paulista Banda Mirim, um dos que figuram no núcleo ?para todos os públicos?, ou seja, para espectadores de 8 a 80 anos, de qualquer escolaridade ou grau de intimidade com o teatro. Entre os internacionais, o chileno Neva, criação imperdível que já fez três apresentações em São Paulo. Além desses já testados, a mostra provoca expectativa positiva em torno de espetáculos não entraram em temporada, como A Falecida Vapt Vupt, de Antunes Filho, ou que vêm de outras regiões como O Cantil, da Cia. Máquina de Fortaleza ou Batata!, diálogo com a obra de Nelson Rodrigues da companhia Dimenti, de Salvador. A abertura, a céu aberto como sempre, será com o espetáculo francês Arcane, que promete unir visualidade e delicadeza. Embora cumpra com louvor esse item fundamental - vitrine para montagens de qualidade -, a mostra de Rio Preto tem características que ampliam sua importância para além do óbvio. Por exemplo, cada peça nacional que passa pelo festival recebe duas críticas de especialistas em artes cênicas convidados. Os textos são publicados num tabloide que tem edição diária e distribuição gratuita. "Estamos fazendo um esforço tremendo em prol da diversidade de olhares. A ideia é que um crítico do Nordeste analise um espetáculo de São Paulo, um do Sul escreva sobre uma produção carioca", diz o ator Jorge Vermelho, diretor do FIT. Vermelho fala ao Estado por telefone, à noite, em meio a ruídos de obras. Ele está na Praça Cívica onde vai ser instalado o já tradicional Não Lugar, espaço que abriga uma programação de performances e instalações e torna-se, durante o festival, ponto de encontro não só dos artistas participantes, mas de toda a cidade, o ?point? do momento. Uma fábrica abandonada, um casarão à beira da represa, uma chácara em bairro afastado, vários foram os espaços que abrigaram o Não Lugar. Desta vez, o escolhido é um desses locais degradados da cidade. "Essa praça está no olho de Rio Preto, é central, e ultimamente vem sendo invadida por usuários de droga", diz Vermelho. Não foi escolha aleatória. A ocupação é fruto do conceito dessa 9ª edição - instâncias da subjetividade - buscado na teoria da recepção, um campo novo do conhecimento, que investiga a forma como o olhar de quem vê interfere na significação de uma obra de arte. "Esperamos que o festival possa alterar a forma como a cidade vê a praça", diz Vermelho. Ele ressalta que tal ocupação só é possível porque o festival tem igual característica, ou seja, é público, realização da Prefeitura Municipal de Rio Preto, a partir da Secretaria de Cultura, tendo como parceiro o Sesc-São Paulo e o patrocínio da Petrobrás. "Esse caráter foi determinante, pois tivemos que acionar secretaria de obras, de meio ambiente para essa ocupação." De saída o local ganhou iluminação, pode de árvores, alguma transformação já ocorreu. Nessa mesma linha, a mostra realizou nesta edição uma parceria importante com o Ministério do Turismo, o que ajudou na sua extensão por sete cidades da região. "Normalmente, só os espetáculos de rua iam para aos bairros mais afastados, à periferia da região. Desta vez, vamos ter palcos para apresentação dos espetáculo e, o melhor, nesses casos com entrada grátis", diz Vermelho. A iniciativa é fruto de uma reunião feita no início deste ano, que agregou representantes de mais de 40 associações de bairro. "Foi um diálogo aberto e muito importante." Como sempre ocorre, a cidade está representada também na programação da mostra, com dez peças. Ano passado, Asas, produção de Rio Preto, destacou-se por qualidade equivalente às melhores montagens da mostra e, no momento, já faz carreira internacional. "Ganhou mesmo asas a partir do FIT", brinca Vermelho.