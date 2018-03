Muito além do CQC

Crise? Não para a produtora argentina Cuatro Cabezas, que chegou ao Brasil no início de 2008 com 25 pessoas na produção de Custe o Que Custar, da Band, e hoje se vê com 70 funcionários, quatro formatos em produção no Brasil e a mudança para uma sede muito maior. Além do sucesso do CQC, a Band vai estrear as série E-24 (reality em um hospital) e A Liga (misto de jornalismo com humor). Outra novidade da produtora é um reality show para o canal pago Discovery. "Este reality fala sobre o comportamento de uma família e vai ter a ajuda de um consultor, que terá o papel de resolver os dramas da casa", conta o coordenador de projetos da Cuatro Cabezas, Diego Barredo. O formato, que lembra Supernanny, ainda não tem nome definido e nem data de estreia. Entre as novidades também está a troca de diretor do CQC. Sai Barredo, que virou coordenador, entra Juan José Buezas - que trabalhava na versão argentina da atração. E a Cuatro Cabezas comemora a produção de 2008: dez produtos para a TV, entre eles, o Rally MTV, Projeto 48, para o TNT, e o História Secreta, para o History Channel.