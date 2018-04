Muitas e insuficientes definições do que é o amor A história é antiga, mas ajuda a todos aqueles que se veem envolvidos com a trama dos desejos, em qualquer tempo. O Banquete narra uma reunião entre amigos, da qual participam, entre outros atenienses ilustres, Sócrates e Aristófanes. No encontro, lança-se um desafio: quem poderia oferecer a melhor definição de eros (o amor)? Um dos principais diálogos de Platão (427-347 a.C.) e documento fundamental da filosofia ocidental, esta é uma obra que debate também as noções de amizade e racionalidade. A tradução desta edição bilíngue, em formato de bolso, é de Donaldo Schüler, ganhador dos prêmios Jabuti e APCA pela versão para o português de Finnegans Wake, de James Joyce.