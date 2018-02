Mudar de atitude, só isso Data estelar: Marte e Plutão em oposição, Vênus e Netuno também, a Lua continua crescendo, agora em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra tudo que nossa humanidade precisa é uma mudança de atitude, pois as circunstâncias são propícias ao desenvolvimento do bem comum e felicidade geral. O obstáculo não são os impostos exagerados, os políticos corruptos ou a moralidade recalcitrante e venenosa, o verdadeiro obstáculo se encontra na atitude humana que passa por normal, mas que é doentia. Hoje em dia é normal que os humanos pensem mais em si do que na comunidade em que existem, mas é desse princípio que derivam todas as doenças e vícios que, no momento atual da história, se transformaram em bolas gigantescas de sujeira. Mudar de atitude é tudo que é necessário para reverter esse processo, pensar mais na comunidade e menos no bem exclusivamente pessoal. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Há momentos em que sua mente resiste à transformação, agarrando-se a conceitos ultrapassados, por puro temor de ficar sem nada para julgar o mundo e o caráter das pessoas. É imprescindível avançar, transformando sua própria mente. TOURO 21-4 a 20-5 O nível de tensão beira o insuportável, porém, não seria sábio precipitar-se em decisões que atrapalhariam mais do que ajudariam. O suspense é próprio da tensão, e seria melhor suportá-lo do que acabar com esse, só por ser inquietante. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Atacar ou perdoar, não há meio termo no momento atual. Atacar pareceria a opção mais lógica, dada a necessidade de defender seus interesses. Porém, perdoar seria a atitude mais sábia e, por isso, a mais eficiente também. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você não precisa acelerar o curso das coisas pensando que assim venceria a batalha, pois o tiro sairia pela culatra. Apesar de todas as pressões e urgências, ainda é necessário deixar o tempo correr, até a instabilidade terminar. LEÃO 22-7 a 22-8 Neste momento, as rupturas acontecem com maior facilidade do que os entendimentos, mas, apesar da dureza desse pano-rama, sua alma há de concordar com o fato de ser melhor perder de vista certos relacio-namentos do que preservá-los. VIRGEM 23-8 a 22-9 Você não precisa dar golpes para obter resultados positivos e aproximar-se de realizações desejadas. Os atalhos são tentadores, mas você arrisca tudo cedendo à sedução que as facilidades estendem. Prefira a via da correção. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando os conceitos firmemente arraigados não se atualizam, de acordo com as mudanças de época, automaticamente se transformam em preconceitos, que impedem a expansão da mente. Eis a história da virtude transformando-se em vício. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A vontade é mesmo detonar tudo, pois a paciência acabou e sua alma nunca foi de esperar tempo demais para que as coisas se acertem por si. Porém, seria expressão de sabedoria esta impaciência? Ou mero impulso viciado? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Ataque e contra-ataque, a coisa toda virou um pingue-pongue de estupidez, mas seria sábio da parte de todas as pessoas envolvidas superar, quanto antes essa situação, pois enquanto durar, ninguém ganhará, pelo contrário, todos perderão. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Com certeza, sobram motivos para esquentar a cabeça, mas resta a pergunta crucial: valerá a pena deixar-se levar pelo ânimo esquentado? Perder a paciência é uma tentação, mas ceder a este, ou não, é uma escolha livre. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Defender seus interesses pessoais ou partir para a luta pela preservação do bem comum, um dilema desses não se resolve facilmente. Pelo contrário, a dificuldade embutida nesse dilema dilacera o coração, porém, serve para libertar o espírito também. PEIXES 20-2 a 20-3 Ou você decide trilhar o caminho de vida com qualidade, ou você vende a alma para chegar ao fim deste a qualquer custo. Entre uma decisão e a outra não há meio termo, pelo que, seria melhor você nem gastar energia nesse tipo de busca.