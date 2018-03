Mudança de clima para Lily Lily Allen enveredou por climas inéditos no segundo álbum, It?s Not Me, It?s You (EMI). Musicalmente mais madura, a cantora mistura eletrônica, country-rock, referências de música cigana e rhythm?n?blues clássico, entre outras coisas. A sonoridade é encorpada, mas as canções são muito parecidas e nem sempre acabam bem.