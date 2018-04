MuBE faz homenagem a Pina Bausch O Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) exibirá hoje o filme Dominique Mercy Dança Pina Bausch (França, 2003), em homenagem à coreógrafa alemã Pina Bausch, que morreu em junho deste ano. O filme retrata a importante relação do bailarino Dominique Mercy, membro da Cia. Tanztheater de Wuppertal desde a sua fundação, em 1973, com Bausch. A sessão, que também inclui Não Somos Marcas de Bicicleta (França, 2002), terá início às 19 horas, com entrada gratuita. Os filmes serão exibidos no Auditório Pedro Piva, do MuBE, que fica na Rua Alemanha, 221, Jardim Europa. Mais informações pelo tel. 2594-2601.