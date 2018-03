MTV terá novela

A MTV promete dar em 2009 seu primeiro grande passo no campo da dramaturgia. Já está em produção Descolados, a primeira novela juvenil da emissora musical, produção independente da Mixer. Com um investimento estimado na casa dos R$ 5 milhões, Descolados está em fase de roteirização e escolha final de elenco, que será composto só por novos talentos, desconhecidos do grande público. A trama, que tem estréia prevista para o o segundo semestre do próximo ano, gira em torno de personagens que estão entrando na vida adulta. Com 13 episódios de meia hora cada um, a atração conta a história de jovens que passam a morar juntos em São Paulo, entre eles, uma modelo, um aspirante a artista gráfico e uma promotora de eventos. As gravações, que ainda não têm data definida, serão em São Paulo. Descolados é a primeira produção independente nacional na MTV Brasil. Uma das patrocinadoras da atração, Skol, lançará em janeiro um concurso na MTV para escolher um dos atores da produção. Para participar, o público deverá enviar vídeos pela internet.