MTV aperta VMB

A MTV quer tirar até o último centavo que conseguir do seu Vídeo Music Brasil (VMB), premiação de videoclipes promovida pela emissora. O evento, que ocorre no dia 27, já está com todos os seus espaços comerciais preenchidos e, mesmo assim, a rede ainda tenta encaixar mais três cotas de participação, por causa da demanda do mercado anunciante. E olha que o formato já está mais do que explorado. Ao todo, são 12 cotas de participação, vendidas a R$ 183 mil cada uma. Entre as marcas que investiram estão Colcci, Bic, Adidas, Arno e Ipiranga. Para ficar claro, cota de participação é aquela que garante espaço ao anunciante somente durante a exibição da atração. As de patrocínio têm abrangência e duração muito maior, expondo a marca todas as vezes que se tem chamada do programa no ar, por exemplo. Por isso, são mais caras. E por falar em patrocínio, as sete cotas do VMB também estão fechadas. Pelo espaço, cada anunciante desembolsou cerca de R$ 4,6 milhões. Os breaks do programa também estão lotados. Portanto, prepara-se para cansar de ver tanto comercial.