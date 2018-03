MPB coreografada a pimentinha e o maestro A goiana Quasar Cia. de Dança presta homenagem a dois dos artistas da música popular brasileira: Elis Regina e Tom Jobim. Os movimentos de Só Tinha de Ser com Você foram criados ao som do disco ?Tom & Elis?, de 1974. O trabalho do coreógrafo Henrique Rodovalho foi considerado o melhor espetáculo de dança pelo Estado em 2006. Palco da Dança, Centro. Sáb., 23h30. Grátis.