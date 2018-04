Motivos de celebração, apesar de tudo Data estelar: Mercúrio e Marte em quadratura, Vênus e Netuno em oposição, a Lua será vazia em Capricórnio até as 19h36, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade pode até andar desorientada, atordoada e desanimada, mas nada disso exclui a clara perspectiva que ela vê intuitivamente pela frente, a da reinvenção do mundo que chama de cultura em algo muito maior e melhor. É um fato de sabedoria popular que não se faz uma omelete sem quebrar ovos, e tampouco se poderia reinventar a cultura sem que o próprio alicerce desta, que é a mentira, seja severamente atingido. É por isso mesmo que, a despeito da desorientação, o atordoamento e o desânimo, nossa humanidade tem motivos de sobra para celebrar, pois finalmente a consciência que veio sendo incubada nos últimos séculos, desde o Renascimento, começa a dar seus devidos frutos, deliciosos e graciosos, como deve ser. ÁRIES 21-3 a 20-4 Faça do silêncio o seu melhor amigo, guardando para si os assuntos que mais inquietam sua alma, dado que, no momento atual, divulgá-los seria o mesmo que iniciar discussões que desviariam a atenção do que deve ser feito, organizar tudo. TOURO 21-4 a 20-5 Há diversas situações atuais que só mostrarão sua cara benéfica a médio e longo prazo, pois imediatamente se mostram desagradáveis. Contudo, a esta altura você já devia saber que, para ganhar, em muitos casos é imprescindível perder também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A turbulência que atinge todas as pessoas é resultado do espírito da época atual, que traz consigo mutações radicais. Por isso, você também vai precisar adaptar os métodos empregados para realizar projetos e sonhos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Divulgue amplamente o fato de você ter mudado de opinião sobre muitos assuntos importantes, pois isto fortalecerá sua posição e, além disso, fará com que você passe muito mais rapidamente da teoria para a prática; a construção do destino. LEÃO 22-7 a 22-8 Tudo que foi jogado para escanteio precisa ser resgatado e colocado em seu devido lugar. Os problemas do mundo são essencialmente provocados pela inversão de valores, tendo o dinheiro sido empossado no lugar do Rei, quando sempre foi mero vassalo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Muitos tiros poderiam ser disparados atualmente, o clima é propício. Porém, sair atirando sem saber o porquê, nem ter clareza a respeito do alvo verdadeiro seria uma verdadeira pena, e tudo se voltaria contra os seus interesses. LIBRA 23-9 a 22-10 O pior que se pode fazer atualmente é espalhar boatos maléficos e fofocas levianas. O melhor a fazer é calar a boca ou, se for necessário passar para frente uma informação, ter o sumo cuidado de conferir sua origem e veracidade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os assuntos entediantes se superpõem aos que entusiasmam, e o resultado é um tumulto que provoca desorientação, pois fica difícil para a alma perceber o que é mais importante, e o que poderia ser protelado sem maiores conseqüências. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tudo deve funcionar perfeitamente, mas, com certeza, não é isso que acontece. Pelo contrário, há momentos em que dá a impressão de os objetos conspirarem, quebrando todos ao mesmo tempo. Esse é o chamado, faça tudo funcionar perfeitamente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Seus planos de felicidade continuam em andamento, nada mudou no que diz respeito a esses. A mudança consiste nos assuntos e relacionamentos que poderão fornecer os ingredientes para que seus planos continuem vivos e fortes. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A insegurança não é um sentimento pessoal, o mundo se encontra mergulhado nesta condição, pois percebe claramente que algo está muito errado, e o que é pior, ainda não sabe como fazer para sair do atoleiro conceitual em que se encontra. PEIXES 20-2 a 20-3 Cancele todas as maldições que, você suspeita, tenham sido jogadas em sua vida. Nem pense em devolvê-las, navegando na raiva, apenas as cancele, anule o poder dessas maldições com a luz inefável que sua própria vida irradia.