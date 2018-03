Motivo de celebração DATA ESTELAR Sol e Mercúrio em conjunção, Lua se aproxima da fase Nova transitando por Libra e Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra, há motivos de celebração perante o que se divulga como crise financeira global, porque apesar dos pesares que esta provoque, sua verdadeira causa consiste na libertação de nossa humanidade de uma prisão conceitual que limitou sua participação na infinita rede de distribuição de Vida, que é o Universo. Milênios de prisão estão acabando e, por isso, é urgente que cada ser humano aproveite os sintomas e síndromes que sofra corporalmente como uma oportunidade de reinventar seus hábitos e costumes. Afinal, a civilização é o somatório de hábitos, consensos e costumes e, assim, com todas as pessoas assumindo o domínio de suas próprias existências, deixaremos uma civilização melhor para as futuras gerações. Áries >>21-03 a 20-04 As pessoas que nunca cultivaram um ideal ou correram atrás de um sonho não entendem aquelas outras, que se tornam capazes de sacrificar a própria vida em nome de ideais. Esta é a diferença entre uma pessoa comum e outra, especial. Touro >>21-04 a 20-05 É importante lutar para que sua vontade seja posta em movimento e se torne líder. Porém, ainda mais importante será que sua alma perceba as outras pessoas como o que são, sujeitos que também têm própria vontade, que deve ser respeitada. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Os motivos que enfurecem as pessoas são minúsculos. Ou seja, não são as circunstâncias as verdadeiras razões que enfurecem, mas o estado de ânimo das próprias pessoas, que precisam de pretextos para dar vazão ao que sentem. Câncer >>21-06 a 21-07 Evite os melindres que resultam de se ver ocupando uma posição inferior à almejada. Este não é um momento de subida nem de conquista, mas tampouco é perda de tempo. É o tempo em que você deve ajudar e prestar serviço a outrem. Leão>> 22-07 a 22-08 A vontade de empreender novos caminhos e relacionamentos é sagrada. Tão sagrada é esta vontade que raramente consegue ser acolhida com a devida alegria pelas pessoas próximas, que vêem nela uma ameaça à estabilidade. Virgem >>23-08 a 22-09 Sua alma se encontra sentada sobre um vulcão que, potencialmente, pode entrar em atividade a qualquer momento, espalhando brasa e tumulto para tudo quanto é lado. Isto é apenas uma potencialidade, por enquanto. Libra >>23-09 a 22-10 Pensamentos críticos e palavras duras estão na ordem do tempo atual. Sua alma não se sente muito confortável no meio deste tipo de situação, mas é inegável que há algo que precisa ser dito para que as coisas fiquem claras definitivamente. Escorpião >>23-10 a 21-11 Você vê oportunidades de manifestar potencial que as outras pessoas nem conseguem imaginar. Por isso é que sua urgência se tornou incompatível com o estado de ânimo das pessoas. Por enquanto, não há solução para o estado de coisas. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Suporte a grande tensão, carregue-a em suas costas, responsabilize-se por ela. Sabe por que? Porque se você tenta dividi-la as pessoas acharão que sua alma provoca a tensão que, na verdade, tenta apenas compartilhar. Capricórnio >>22-12 a 20-01 O pior de tudo não é ter de contemplar algumas certas injustiças em andamento, o pior de tudo é ter de silenciar, inclusive reconhecendo que o próprio silêncio é tomado como consentimento e apóio por certas pessoas. Aquário >>21-01 a 19-02 Sem querê-lo, sua alma está se transformando na peça central de certos conflitos que não parecem dirigir-se no sentido da resolução. Pelo contrário, os ânimos andam subindo de tom e parece longe o momento da concórdia. Peixes >>20-02 a 20-03 Meça a sua ambição com a régua dos vínculos sociais. Pense, quantas pessoas vão se beneficiar quando sua ambição for realizada? Você pensa na realização como fonte de segurança pessoal, ou como uma forma de engrandecer o mundo?