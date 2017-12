Mostra testa limites entre foto e pintura O fotógrafo paulistano Silvio Zamboni abre hoje, às 20 h, a exposição Fotografias Neoconcretas e P&B, na Ímã Foto Galeria(Rua Fradique Coutinho, 1.239 - Vila Madalena). Fusão de fotografia com pintura, o trabalho de Zamboni é resultado de décadas de experimentação e une a experiência cromática com a tecnológica. Doutor em Artes pela ECA-USP, Zamboni é professor da Universidade de Brasília. Publicou A Pesquisa em Artes - Um Paralelo entre Arte e Ciência (Autores Associados). Foi o criador da área de Artes do CNPq e fundador e presidente da Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas.