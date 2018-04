Mostra revê os 72 anos da trajetória de Zé Celso

Aos 72 anos, o diretor Zé Celso Martinez Corrêa não tem medo da morte, mas gostaria de viver por muito tempo. Com o desejo de ter sua obra reconhecida ainda em vida - e não de virar nome de rua depois de morrer -, ele confessa que ultimamente se emociona com facilidade. Na década de 1980, em Brasília, Zé Celso gravou um vídeo bradando os versos do samba de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, que dizia "se alguém quiser fazer por mim, que faça agora". A partir de hoje, ele tem seu pedido atendido, com a Ocupação Zé Celso, exposição no Itaú Cultural, que divide com o público toda sua trajetória. Com 12 espaços cenográficos, a mostra aborda praticamente a vida inteira do diretor, já que traz fotos inéditas de Zé Celso ainda bebê até uma conversa que ele teve na semana passada pelo Skype com a curadora Elaine César. Além disso, um ambiente é formado com cerca de mil anotações feitas por Zé Celso durante seu processo criativo. "Ninguém vai ver tudo. Existe um excesso proposital, porque o Zé é um excesso. Ninguém consegue acompanhá-lo por inteiro. Existem mil Zés Celsos", diz Marcello Drummond, ator do Teatro Oficina há mais de 20 anos, e um dos curadores da mostra. A exposição não tem intenção de mostrar um lado mais humano ou outro mais artístico do diretor, até porque, em se tratando do multifacetado Zé Celso, isso seria impossível. "Existe uma arte de viver. Assim como Oswald de Andrade e (Constantin) Stanislavski, eu tento fazer com que minha minha vida seja uma obra de arte", comenta Zé Celso. A "ocupação" também tem a oportunidade de reparar erros históricos. Um dos destaques é um ambiente com 17 monitores que exibirão vídeos de Zé Celso durante a década de 1980, período classificado pela crítica como "Os anos de Ócio". As gravações mostram justamente o contrário, revelando um momento de efervescência do diretor e da luta para manter o Teatro Oficina vivo. Imagens raras de embates de Zé Celso com José Sarney, Paulo Maluf e José Serra; o ainda novato diretor Fernando Meirelles revendendo uma câmera, que ajudaria o Oficina a documentar sua batalha pela sobrevivência; o programa Roda Viva, da TV Cultura, em que Zé Celso é massacrado pelos mesmos jornalistas que o reverenciariam anos depois. Segundo Marcello Drummond, "se Zé Celso não falar de Silvio Santos e não aparecer pelado, não é ele". O apresentador, que seria exposto em um altar de um dos ambientes, acabou ficando de fora da exposição por uma proibição do Grupo Silvio Santos. Já as cenas de nu serão exibidas em um espaço reservado para maiores de 18 anos. Serviço Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149, tel. 2168-1776. 10 h/ 21 h (sáb. e dom. até 19 h; fecha 2.ª). Grátis. Até 6/9. Abertura hoje, às 20 h, para convidados