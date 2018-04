Mostra reúne oito filmes da Jovem Guarda De hoje até o dia 13, o Itaú Cultural recebe a mostra Em Ritmo de Aventura: O Cinema da Jovem Guarda. A exposição contará com oito filmes produzidos nos anos 1960 e 1970. Entre os destaques, Na Onda do Iê-Iê-Iê, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, e os documentários Esta Rua Tão Augusta, de Carlos Reichenbach, e A Opinião Pública, de Arnaldo Jabor. Na abertura, marcada para as 20 horas de hoje, Eduardo Morettin, curador da mostra, participa de um debate com Marcos Napolitano e Zuleika Bueno. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149. Mais informações pelo telefone (11) 2168-1776.