Mostra reúne nata dos sons modernos

Começa hoje o 42º Festival Música Nova, nicho de resistência da música contemporânea no País. Pela primeira vez em sua história, a mostra traz uma das famosas projeções sonoras do compositor francês Pierre Henry, concebida especialmente para o espaço do Auditório Ibirapuera. Henry, que celebra seus 80 anos este ano, está enfermo, e enviou seus principais colaboradores ao Brasil para a montagem: Etienne Bultingaire e David Henry. Mas o concerto de Henry será só nos dias 5 e 6, às 21 h. Hoje, a abertura será às 21 horas no Teatro Sesc Vila Mariana, com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, sob a regência de Luís Gustavo Petri e com a pianista Beatriz Roman como solista. No programa, peças do próprio Petri, de Gilberto Mendes, Claudio Vitale e o encerramento é com o Concerto Soirée para Piano, do italiano Nino Rota. Na próxima terça-feira, no Auditório do Sesc Vila Mariana, o festival prossegue com o quinteto Ensemble L''''Itinéraire, que toca peças de Jean-Luc Hervé, Yoshio Hachimura e Maury Buchala. Na quarta, às 20h30, no Teatro do mesmo Sesc, desembarca a primeira estrela vanguardista da temporada: a soprano, pianista, compositora belga Françoise Vanhecke. Ela apresenta Electroshocked!, uma peça que mergulha no mundo dos robôs e das máquinas com um performer intrigante, o minirrobô James, sui generis animal de estimação que reage à voz de sua mestra. Nos dias 31 e 2, a Orquestra de Câmara da USP, sob regência de Gil Jardim, apresenta-se no Anfiteatro Camargo Guarnieri, na USP, e também no Auditório do Masp, na Avenida Paulista, sempre fechando com Danças Concertantes, de Stravinski. No dia 2, no Centro Universitário Maria Antonia, é a vez do Grupo de Música Interativa, com participação do Grupo Akronon e Annita Costa. No dia 3, o Teatro do Sesc Anchieta terá uma apresentação do Núcleo Avançado de Performance. No dia seguinte, no mesmo local, é a vez do duo Worms-Pameijer, formado por Marcel Worms (piano) e Eleonore Pameijer (flauta). Finalmente, chega a vez de Pierre Henry. Ele ficou conhecido como o pai da música concreta, termo dado para música criada a partir de gravações de sons existentes no mundo real, reproduzidas em concertos. Essa opção o tornou célebre, mas também um tipo de prazer restrito, como ele disse em uma entrevista para o L''''Express, em 1977. ''''Eu me sinto muito sozinho, muito isolado em relação a todas as correntes atuais da música. Mas, se eu não fizer, quem o fará? Acho que mereço esse bolo de aniversário por meu engajamento em uma música precária, já que renunciei voluntariamente a qualquer execução instrumental tradicional. É muito duro, como você deve saber, trabalhar numa torre de marfim. Eu gostaria de abrir isso.'''' Em entrevista exclusiva ao Estado, na semana passada, Henry disse que, mesmo com as novas tecnologias, continua fiel aos seus sistemas analógicos. ''''que têm uma qualidade sonora insubstituível''''. E afirmou: ''''Eu disponho os computadores na categoria acidente de trabalho.''''