Mostra reúne aquarelistas na Liberdade A Associação Comercial de São Paulo (Distrital Centro) e o grupo Universo da Aquarela promovem pelo quarto ano consecutivo evento em comemoração ao Dia Mundial da Aquarela, de hoje até o dia 23. Reflexos e Transparência é o tema do encontro em 2008, que trará exposições de 23 aquarelistas, além da realização de workshops, demonstrações de pintura, palestras e consultorias com os artistas Zeminiam, Guyer Salles, Fang, Luis Castañón e Galina Sheetikoff. O evento ocorre no Espaço Cultural do Comércio e Imprensa (R. Galvão Bueno, 83, tel. 3208-4096). Mais informações no site www.universodaaquarela.com.br.