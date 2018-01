Mostra reúne ampla seleção de cartazes O Instituto Tomie Ohtake (Av. Faria Lima, 201, tel. 2245-1900) inaugura hoje para convidados e amanhã para o público a mostra A Cultura do Cartaz. Com curadoria de Paulo Moretto, a exposição reúne 150 cartazes culturais - de eventos relacionados às áreas, por exemplo, do cinema, teatro, artes plásticas e música - realizados nos últimos 50 anos por criadores como Alexandre Wollner, Ziraldo, Elifas Andreato, Gringo Cardia e Kiko Farkas. A exposição, que já passou pelo Rio, ficará em cartaz no Tomie Ohtake até 8 de junho. Como parte dela serão promovidos workshop com o curador nos dias 9 e 10 de maio e uma mesa-redonda no dia 8.