Mostra no Rio reúne desenhos e pinturas de Chico Cunha

Nome da chamada Geração 80 das artes plásticas brasileiras, Chico Cunha está em cartaz no Paço Imperial do Rio (Praça XV de Novembro, n. 48, Centro) com pinturas e desenhos. A mostra, com curadoria do crítico Alberto Saraiva, tem trabalhos realizados nos últimos três anos por Cunha, que é arquiteto e professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde se formou, nos anos 1980.

São cinco grandes desenhos e 38 pinturas em pequeno formato, óleos sobre tela. Em vez de perspectivas mais amplas, Cunha trabalhou imagens mais condensadas. Segundo o curador, "o desenvolvimento da pintura de Chico Cunha o levou paulatinamente a condensar, cada vez mais, tanto o espaço quanto os acontecimentos que ali se davam". "Juntar cada vez mais os objetos de modo a aproximá-los até fundi-los, para que tenhamos uma noção das coisas sem distingui-las exatamente", analisa Saraiva.

Chico Cunha – Pinturas e Desenhos fica no Paço Imperial até 2 de novembro. A visitação é de terça a domingo das 12 às 18 horas, com entrada gratuita.