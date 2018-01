Mostra de Zilio abre espaço de Anita Schwartz A galerista carioca Anita Schwartz inaugura hoje, às 19 horas, seu novo espaço na Rua José Roberto Macedo Soares, 30, no Baixo Gávea, no Rio: um prédio de três andares com cerca de 700 m quadrados, projetado pelo arquiteto Cadas Abranches. Para a ocasião, será aberta no local exposição de trabalhos inéditos e recentes de Carlos Zilio, artista que neste ano completa 30 anos de trajetória no campo da pintura. Sua mostra é formada por 18 pinturas, mais de uma dezena de desenhos (dois em grande formato, feitos com bastão de óleo) e objetos. A exposição ficará em cartaz até 10 de maio. Mais informações pelo tel. (21) 2274-3873.