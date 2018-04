Mostra chega ao fim e deixa rastros na cena nacional

Remete ao universo chekhoviano o espetáculo argentino Tecer Cuerpo, uma das produções que encerraram no sábado o Festival Internacional de São José do Rio Preto. Uma edição de excepcional qualidade que deixa rastros para além da memória de bons espetáculos, o que já não seria pouco. Em dez dias foram 138 apresentações em 29 espaços diferentes de 8 atrações internacionais e 21 nacionais acompanhadas por um público estimado de 130 mil pessoas. Realizado pela prefeitura local em parceria com o Sesc-São Paulo, o Fit-Rio Preto tem como diferencial intenso e cuidadoso investimento na reflexão crítica, o que amplia não só a percepção de quem participa sobre a própria criação, como também aprimora a formação do público. Impossível não produzir efeito a leitura diária de críticas aos espetáculos já vistos por especialistas da área, como convidados, publicadas no jornal editado pela organização do Fit e distribuído gratuitamente nos teatros. E mais. A organização promove encontros entre criadores e debatedores para discutir cada uma das dez peças locais participantes. Essa edição contou ainda com extensão regional que levou espetáculos a sete cidades vizinhas, entre elas Jales, Fernandópolis e Tanabi. E, ressalte-se, sem o equívoco da facilitação. Entre as montagens estava, por exemplo, a versão goiana de Dom Quixote, dirigida por André Carrera, contemporânea, urbana, de alta voltagem político-social. Outro módulo, chamado Teatro e Ciência, abrigou o grupo fundado por Carlos Palma, que trouxe seu monólogo Einstein e o espetáculo After Darwin, no qual divide o palco com Oswaldo Mendes e Vera Kowalska. Ações formativas são importantes, desde que não negligenciem a curadoria, especialmente feliz nesta edição, que contou com espetáculos como o chileno Neva, as produções cariocas Inveja dos Anjos e In on It, e as paulistanas Rainhas (s) e O Caminho para Meca, entre outras de reconhecida qualidade. Na reta final, Tecer Cuerpo foi o destaque internacional. No palco sem cortinas depara-se com um cenário realista e atravancado. Mesas e arquivos de escritório, carimbos, aparelhos telefônicos analógicos, fichários de papelão envelhecidos. Sobre a mesa central, o único objeto não gasto: uma mala vermelha. Dali de dentro, os cinco atores, ao entrarem em cena ainda fora dos personagens, retiram objetos que espalham sobre as mesas, como que "personalizando" o escritório. Logo fica claro que o cenário não está ali para uso naturalista. Atores ficam em cena todo o tempo, mesmo ?fora da cena?, e o ambiente faz às vezes de casa, consultório, outros cenários. Basta um ator falar "telefone" para o aparelho ser atendido como se tivesse soado. Há um fiapo de trama, quase nada, reveladora da inação e inadequação de uma gente esquecida na velocidade das mudanças radicais do mundo do trabalho na era digital. O que é tocante é a forma como isso se revela, patética e profundamente dolorida, sobretudo porque não estão mortos, pelo contrário, debatem-se em busca de afeto, talvez um filho, mas tudo os leva ao fim estéril. Diretor e autor da dramaturgia, Claudio Tolcachir conta com elenco de primeira, capaz de trazer à tona as filigranas de emoções e sentimentos, sem jamais escorregar na diluição ou nos exageros do melodrama. A repórter viajou a convite da organização do festival