Mostra 'Art Everywhere' invade cidades dos EUA

Do casal sisudo de American Gothic (Gótico Norte-Americano) exibido em um ponto de ônibus em Nova York às bandeiras coloridas de Allies Day (Dia Dos Aliados) sobre um cruzamento em Chicago, pinturas estão aparecendo em diversos lugares dos Estados Unidos no que está sendo classificado como a maior mostra de arte do mundo.

A Art Everywhere US (Arte Em Todo Lugar EUA), que fica em cartaz até 31 de agosto, apresenta reproduções de 58 quadros norte-americanos contemporâneos clássicos, incluindo trabalhos de Grant Wood, Childe Hassam e Winslow Homer, em espaços públicos em cidades e áreas rurais normalmente reservados à publicidade. O objetivo do projeto é incentivar conversas e visitas a museus.

“Temos esperança de que vislumbres de grande arte nas ruas levem as pessoas às obras primas originais”, disse Douglas Druick, presidente do Instituto de Arte de Chicago, no lançamento da iniciativa em Nova York.

O Instituto de Arte é um de cinco museus norte-americanos que participam da grande mostra de arte ambulante em 50 Estados graças à colaboração com a Associação de Anúncios de Rua da América.

A Art Everywhere US irá exibir trabalhos artísticos em mais de 50 mil espaços digitais e estáticos, como outdoors, garagens de ônibus e placas, e também será vista em trailers de filmes, telões de associações atléticas e outros locais.