Morrissey doa dinheiro para restaurar clube O cantor inglês Morrissey, ex-Smiths, doou 20 mil libras (cerca de R$ 70 mil) para ajudar na reforma do centro comunitário Salford Lads Club, ameaçado de fechamento, em Londres. O edifício onde fica o clube, uma construção edwardiana, aparece na arte do encarte do seminal disco dos Smiths de 1986, The Queen Is Dead (que tem a famosa canção The Boy whith the Thorn in His Side). Desde então, o local transformou-se numa área de peregrinação dos milhares de fãs da banda pelo mundo, mas estava em via de ser interditado pelas péssimas condições da edificação. As informações são do diário The Guardian.