Morrem Grigore Vieru e John Mortimer Criador do personagem Horace Rumpole, o escritor inglês John Mortimer morreu na última sexta. Ele tinha 85 anos. A causa da morte não foi revelada. Mortimer trabalhou como advogado e escritor e escreveu roteiros, peças e radionovelas. Alguns dos seus trabalhos são a peça A Voyage Round My Father e a adaptação para a TV de Brideshead Revisited, de Evelyn Waugh. O poeta moldávio Grigore Vieru morreu aos 73 anos, no sábado, depois de sofrer um acidente automobilístico. Vieru foi o poeta mais importante da Moldávia. Sua obra contribuiu para o diálogo entre Romênia e Moldávia, que compartilham o mesmo idioma.