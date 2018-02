Morre Vicente Amato Filho, diretor da Apaa Morreu, na noite de quinta-feira, Vicente Amato Filho, diretor artístico da Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa). Ele estava com 69 anos e morreu em decorrência de um câncer no fígado. O velório foi realizado no Teatro São Pedro e o sepultamento estava previsto para ocorrer na tarde de ontem, no cemitério São Paulo. Amato Filho era o atual responsável pela direção artística dos teatros estaduais Sérgio Cardoso e São Pedro, na capital, além do Teatro Estadual de Araras, do Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. Foi também coordenador do Teatro Municipal.