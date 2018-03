Morre produtor de filmes de Woody Allen Charles Joffe, que co-produziu diversos filmes do diretor americano Woody Allen, morreu na semana passada, aos 78 anos, informou ontem o Los Angeles Times. Joffe e seu sócio Jack Rollins apoiaram as carreiras de grandes nomes da comédia americana, como Robin Williams e Billy Crystal, e sua agência assinou contrato com Woody Allen quando ele era apenas um desconhecido roteirista. Foram os produtores que fizeram Allen dirigir seus próprios textos. Em 1978, foi Charles Joffe quem subiu ao palco para receber o Oscar de melhor direção de Woody Allen por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa na ausência do realizador.