Morre o pintor indiano Tyeb Mehta O pintor indiano Tyeb Mehta morreu anteontem, aos 83 anos, vítima de um ataque cardíaco em Mumbai (ex-Bombaim). O artista vendeu no ano passado uma de suas obras por quase US$ 2 milhões em leilão da casa Christie?s e há anos seus quadros estão entre os identificados da arte indiana no circuito artístico ocidental. Nascido em 26 de julho de 1925 no povoado de Kapadvanj, Mehta integrou o Grupo de Artistas Progressistas de Bombaim, movimento modernista que quis acabar com a Escola de Bengala, associada ao nacionalismo indiano. Mehta, que teve carreira internacional, viveu em Mumbai, Londres e nos EUA.