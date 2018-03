Morre o músico popular indiano Alí Akbar Khan O músico indiano Alí Akbar Khan, que popularizou no ocidente o uso do "sarod", instrumento de corda tradicional do sul da Ásia, morreu ontem, aos 87 anos, na cidade americana de San Anselmo, Califórnia, EUA, onde vivia. A causa da morte foi decorrência de problemas renais. Junto ao popular Ravi Shankar, Khan, que nasceu em Comilla, foi um dos mais conhecidos músicos indianos no Ocidente. Ele compôs trilhas sonoras de vários filmes indianos, entre eles, Devi, de Satyajit Ray. Em 1989, o governo da Índia premiou-o com o Padma Bhushan, uma das maiores condecorações civis de seu país. O músico deixa 11 filhos. EFE