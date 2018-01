Morre o jazzista Jimmy Giuffre, aos 86 anos O músico de jazz americano Jimmy Giuffre morreu na quinta-feira em Pittsfield, Massachusetts, aos 86 anos. Ele era conhecido sobretudo por sua popular composição de 1947 intitulada Four Brothers, que fez para a banda de Woody Herman. Músico de múltiplos talentos, saía-se muito bem tocando clarinete, flauta e saxofone, entre outros instrumentos. Giuffre trabalhou com Jim Hall, Jim Atlas e Bob Brookmeyer. Nascido em Dallas, no Texas, no dia 26 de abril de 1921, James Peter Giuffre sofria da doença de Parkinson. Desde 1976 vivia em West Stockbridge, Massachusetts, com sua mulher. Não teve filhos.