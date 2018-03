Morre o grande fotógrafo de Sem Destino Fotógrafo de grandes filmes de grandes diretores, como Martin Scorsese, Bob Rafelson e Robert Altman, Laszlo Kovacs morreu no sábado em sua casa, em Los Angeles, enquanto dormia. Tinha 74 anos. Húngaro de nascimento, emigrou para os EUA com o amigo Vilmos Szigsmond. Ambos se tornaram diretores de fotografia, trabalhando principalmente com diretores independentes e/ou ligados à contracultura. Entre os mais de 60 filmes que fotografou, dois dos melhores foram Sem Destino, de Dennis Hopper, e Lua de Papel, de Peter Bogdanovich. Trabalhando com cor, no primeiro, ou em P&B, no segundo, Kovacs era sempre brilhante.