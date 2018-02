Morre o escritor espanhol Odón Betanzos O escritor espanhol Odón Betanzos morreu na segunda-feira, aos 82 anos, em Nova York, onde desenvolvia sua carreira artística e dirigia a Academia Norte-Americana da Língua Espanhola. Doutor em Filosofia e Letras e professor da Universidade de Nova York, Betanzos começou a sofrer com problemas de saúde há dois anos, quando foi submetido a uma cirugia no coração. No verão, uma operação para corrigir uma hemorragia gástrica piorou seu estado. O enterro será na cidade natal do escritor, Rociana del Condado, na província andaluza de Helga, onde fica a fundação que leva seu nome.