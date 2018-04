Morre o diretor de teatro Peter Zadek O diretor de teatro alemão Peter Zadek morreu aos 83 anos, segundo a empresa gestora do Festival de Viena. Considerado um dos diretores mais importantes em língua alemã do período pós-guerra, Zadek dirigiu os teatros de Bochum e de Hamburgo. Entre 1992 e 1994 foi membro do renomado teatro Berliner Ensemble. Zadek, que nasceu em 1926, em uma família judia, teve estreita relação com Viena, onde dirigiu muitas peças no Burgtheater, um dos mais importantes teatros de língua alemã. Admirador de Shakespeare, o diretor morreu sem realizar o sonho de fundar uma companhia em homenagem ao autor.