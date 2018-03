Morre o crítico de dança Roberto Pereira O crítico de dança e bailarino Roberto Pereira morreu de falência múltipla dos órgãos, aos 43 anos, na madrugada de sábado, no Rio, onde vivia desde 2001. Nascido em São José dos Campos, ele se doutorou em comunicação e semiótica na PUC/SP, em 2002. Depois, tornou-se diretor da Faculdade de Dança da UniverCidade do Rio de Janeiro, onde criou a Companhia de Dança da Cidade, da qual foi também o diretor artístico. Com Silvia Sotter, organizou os cinco volumes da coletânea Lições de Dança. Também era autor de A Formação do Balé Brasileiro. Ele atuou no Festival de Joinville, no qual idealizou os Seminários de Dança.