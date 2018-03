Morre o crítico de cinema Tullio Kezich Morreu ontem, aos 80 anos, o crítico de cinema italiano Tullio Kezich, que há muitos anos assinava uma coluna no diário Corriere della Sera. Era figura sempre presente no Festival de Veneza, do qual participou até a edição do ano passado. Kezich foi também biógrafo de grandes nomes do cinema italiano, como Federico Fellini e o produtor Dino de Laurentiis. Kezich foi personagem importante da cena cultural em seu país, não se restringido ao exercício da crítica. Colaborou em roteiros e adaptou obras literárias para teatro e TV. Neste ano lançou Noi che Abbiamo Fatto ?La Dolce Vita?, um diário de filmagem do clássico de Fellini.