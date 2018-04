Morre o contrabaixista Art Davis, aos 73 anos, na Califórnia O contrabaixista de jazz americano Art Davis (foto), que tocou com estrelas do porte de John Coltrane, Thelonious Monk e Duke Ellington, morreu no dia 29 de julho, aos 73 anos, na Califórnia, mas a divulgação de sua morte ocorreu no sábado, pelo jornal Los Angeles Times. Davis sucumbiu a uma crise cardíaca em sua casa de Long Beach, disse ao jornal seu filho Kimaili Davis. O músico conheceu Coltrane no fim dos anos 50, no Harlem, em Nova York, ambos tornaram-se amigos e seu contrabaixo é ouvido em vários discos do saxofonista. Também tocou com Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Count Basie, Quincy Jones e Bob Dylan. De gosto eclético, interessou-se pela música clássica e colaborou com orquestras importantes, como as filarmônicas de Nova York e de Los Angeles. Art Davis, que obteve em 1982 doutorado de Psicologia da Universidade de Nova York, administrava em paralelo suas carreiras de músico e terapeuta.