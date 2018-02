Morre o cartunista Tony Auth

Morreu neste domingo na Filadélfia, aos 72 anos, o cartunista Tony Auth, ganhador de um prêmio Pulitzer e que trabalhou para o jornal Philadelphia Inquirer de 1972 até 2013. Ele tinha câncer no cérebro. Sua obra, embora encarasse sempre os grandes desafios políticos de sua época, segundo especialistas, tinha um sentido atemporal e lhe valeu muitos prêmios.

O comitê do Prêmio Pulitzer, em 2010, saudou seu trabalho pela “magistral simplicidade e por expressar consistentemente e sem medo posições sobre questões locais e nacionais”. Em janeiro, houve no Museum’s Played in Philadelphia Gallery uma exposição intitulada AUTHentic Philly: Tony Auth’s Cartoons of Philadelphia, reunindo 40 trabalhos do artista. “Nosso trabalho não é deliciar nossos leitores”, dizia o cartunista. “Nossa missão é incitá-los, informá-los e inflamá-los”.