Morre o cantor francês Alain Bashung Morreu no sábado, aos 61 anos, o cantor e compositor Alain Bashung, uma das personalidades mais importantes da atual música francesa. Ainda em 28 de fevereiro, Bashung havia recebido três prêmios - como melhor intérprete do ano, autor do melhor disco (Blue Petrole) e da melhor turnê, que continuaria esta semana. Uma das figuras mais conhecidas do pop-rock, celebrizou-se por músicas como Gaby, Osez, Josephine e Madame Rêve. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, se manifestou, dizendo que, com a morte de Bashung, a França havia perdido "um príncipe, um imenso poeta, um cantor comprometido".