Morre o baterista de Jimmy Hendrix Morreu ontem o baterista britânico Mitch Mitchell, último remanescente do lendário The Jimmy Hendrix Experience. Mitchell foi encontrado morto em seu quarto de hotel na cidade de Portland, EUA, aos 62 anos. O músico inglês ficou conhecido como fundador do fusion, estilo de bateria que compartilha influências do rock e do jazz. Um comunicado oficial no site que relembra a trajetória do grupo informou que o músico morreu por causas naturais. Em Portland, Mitchell acabara de finalizar uma turnê por 18 cidades norte-americanas com Experience Hendrix, uma série de shows-tributo ao famoso trio da década de 1960.