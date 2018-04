Morre o autor dissiden te russo Aksyonov O escritor russo e dissidente da era soviética, Vasily Aksyonov, morreu ontem em Moscou, aos 76 anos. Ele se tratava de um derrame. Aksyonov escreveu mais de 20 livros durante sua carreira, que inclui um exílio forçado da União Soviética em 1980 por ser caracterizado como "antissoviético". Aksyonov ganhou reconhecimento em 1959 já com seu primeiro livro, The Colleagues, e logo se tornou um dos líderes informais de jovens soviéticos que resistiam às restrições ideológicas e culturais impostas pelo Partido Comunista. No fim dos anos 70, sentiu-se forçado a sair de seu país, indo para os EUA e só voltando com o fim da URSS.