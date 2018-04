Morre o autor de As Cinzas de Ângela

Publicado em 1996, o livro biográfico As Cinzas de Ângela (Objetiva) provocou acusações desenfreadas. Afinal, logo em seu primeiro parágrafo, o escritor americano Frank McCourt escreveu que seus pais nunca deveriam ter voltado para a Irlanda, pois nada se comparava à versão irlandesa da pobreza. "É a minha história, minha experiência", defendeu-se ele, que faturou o Prêmio Pulitzer de romance como garantia de valor da obra. McCourt morreu domingo, aos 78 anos, em Nova York, onde nasceu. Estava com câncer de pele e meningite. Embora americano, ele voltou para a Irlanda ainda pequeno. Lá, sofreu com o alcoolismo do pai, o que só acentuou a extrema pobreza vivida pela família. Tais lembranças foram decisivas na escrita de As Cinzas de Ângela - situada na década de 30, é a história de seu pai, Malachy, que gastava cada tostão que ganhava com bebidas, enquanto a mãe, Ângela, percorria os bares da cidade, arrastando os filhos pela mão, em busca de alguma moeda perdida. A degradação é tamanha que a miséria logo vitima seus três irmãos. Aos 11 anos, McCourt já era arrimo de família; aos 13, começou a trabalhar e a sonhar com sua volta aos Estados Unidos, o que aconteceu quando chegou aos 19 - a autobiografia termina quando ele avista, do barco que o leva da Irlanda, a cidade de Nova York. O que seria um farto material para um melodrama é bem tratado pelo escritor, cujo texto é deliberadamente alheio a qualquer tipo de realismo social e com momentos de muito humor. Antes de ganhar a notoriedade com o livro (adaptado para o cinema por Alan Parker), McCourt era famoso como professor dedicado a incentivar o ensino da literatura e a arte de contar histórias. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS