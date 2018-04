Morre o ator russo Oleg Iankovski Oleg Iankovski, ator de cinema e teatro, muito popular na Rússia e conhecido internacionalmente por seus papeis nos filmes do cineasta Andrei Tarkovski, morreu ontem aos 65 anos. Havia mais de seis meses lutava contra um câncer. O ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev se declarou "consternado" após receber a notícia da morte do ator e amigo. "Era um grande ator e o respeitávamos muito", completou o pai da Perestroika. A televisão russa rendeu homenagem ao "aristocrata do cinema soviético". Iankovski interpretou um papel secundário no filme Zar, de Pavel Lungin, que participa da atual edição de Cannes.