Morre o ator e comediante Dom DeLuise Morreu, na noite de segunda-feira, o ator e comediante Dom DeLuise, aos 75 anos. O americano, que participou de filmes dirigidos por Mel Brooks, como Banzé no Oeste (1974) e História do Mundo - Parte I (1981), estava internado em um hospital de Los Angeles e morreu enquanto dormia. "Dom sempre fazia todo mundo se sentir melhor quando estava perto. Nunca o ouvi dizer uma palavra desagradável. Vou sentir muito a sua falta", disse o ator Burt Reynolds ao programa Entertainment Tonight ontem. Reynolds trabalhou com DeLuise nos filmes Agarra-me se Puderes II (1980) e Um Rally Muito Louco (1981).