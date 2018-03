Morre o ator alemão Ulrich Mühe O ator alemão Ulrich Mühe, consagrado internacionalmente com o longa A Vida dos Outros, vencedor do último Oscar de melhor filme estrangeiro, morreu aos 54 anos de câncer, conforme divulgou sua família. O ator morreu no domingo, em Waldbeck, na Saxônia-Anhalt, e foi enterrado ontem em cerimônia particular. Nascido na antiga Alemanha Ocidental, Mühe teve uma carreira artística clássica, com papéis dramáticos como na peça Egmont, de Goethe, no Deutsche Theater de Berlim e chegou a participar da polêmica sátira sobre Hitler, Mein Führer, de Helge Schneider. A fama internacional veio com o Oscar.