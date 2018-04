Morre o artista que criou a cara da música pop A morte do designer gráfico americano Tom Wilkes, no dia 28 de junho, foi comunicada apenas anteontem por sua família. Wilkes criou o poster do histórico festival Monterey Pop, em 1967, além de capas de discos antológicos dos Rolling Stones (O Banquete dos Mendigos), Janis Joplin (Pearl) e do grupo The Who (Tommy). O designer, que sofria de esclerose múltipla, morreu de ataque cardíaco. Ele ficou conhecido por traduzir visualmente em suas capas complexas ideias musicais de George Harrison (All Things Must Pass) e Joe Cocker (Mad Dogs & Englishmen). Ele criou também capas para Sergio Mendes e seu grupo Brasil 66.